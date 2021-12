Infos und Hilfe Quedlinburg geht gegen Leerstand in der Innenstadt vor

Die Stadt Quedlinburg will in Zukunft schneller leer stehende Läden vermitteln. Dazu hat die Verwaltung eine Info-Kampagne direkt in den Schaufenstern gestartet und will interessierte Mieterinnen und Mieter in Zukunft mit Beratung und beim Geschäftsstart unterstützen.