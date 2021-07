Vor dem Landgericht in Magdeburg hat am Montag der Prozess um den brutalen Mord an einem Rentner in Quedlinburg begonnen. Angeklagt ist ein 49 Jahre alter Mann. Er soll am 31. August 2020 einen ihm bekannten 73-Jährigen auf der Straße getötet haben. Dem Angeklagten wird Mord vorgeworfen.