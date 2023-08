In Quedlinburg im Landkreis Harz hat ein Mann vor einem Supermarkt einen Border Collie gestohlen. Während die Besitzerin kurz einkaufen war, hat der Dieb den Hund mitgenommen. Der 43-Jährige aus Kroppenstedt im Landkreis Börde wurde wenige Stunden später am Dienstagabend mit dem Border Collie im Stadtgebiet aufgegriffen, wie die Polizei in Halberstadt am Mittwoch mitteilte.