Es ist ein spannender und erhabener Moment: Gerade haben Mitarbeiter der Domschatzverwaltung die Vitrine mit dem Samuhel-Evangeliar in einer der beiden Schatzkammern geöffnet. Jetzt greift Restaurateurin Roswitha Dreysse nach dem schweren Buch darin, dessen Buchdeckel so aussieht, als ob Gold und Edelsteine um die Wette funkeln wollen. Neben ihr steht Elmar Egner, der Kurator des Quedlinburger Domschatzes . Natürlich sei er aufgeregt, erklärt er, schließlich sei es nicht alltäglich, ein fast 1.200 Jahre altes Buch zu öffnen.

Ein Grund ist, das wertvolle und empfindliche Innere, also Schrift und Malereien zu schützen, ein anderer, dass die Einbände solcher Schriften sehr prunkvoll gestaltet sind. Oft sind die Buchdeckel mit Gold, Edelsteinen und Elfenbeinschnitzereien verziert. Auch beim Samuhel-Evangeliar verhält es sich so.

Die Restauratorin beginnt vorsichtig zu blättern. Die Seiten aus Pergament knistern. Sie sind mit goldener Tinte beschrieben. Es kommen prunkvolle Initiale zum Vorschein und dann ein in Rot, Blau und Gold gemaltes Bildnis des Evangelisten Johannes. Roswitha Dreysse ist ganz begeistert. Das sei doch ein wunderschönes Bild, wie der Evangelist da an einem Schreibpult sitze. "Ach schön", seufzt sie. Das alles so nah zu sehen, finde sie unheimlich spannend.

"Es wurde mal wieder Zeit, so was Schönes zu präsentieren", erklärt Kurator Elmar Egner. Anlass der Aktion ist der Todestag der Heiligen Mathilde, der Witwe des ersten deutschen Königs Heinrich I., die am 14. März 968 in Quedlinburg starb. Es wird eine Andacht für Mathilde geben, und es wird für drei Wochen das wertvolle Evangeliar geöffnet.