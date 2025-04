Julia Heitmann nahm gleich mal das Drei-Meter-Brett. Die Weltmeisterin im Freiwasser-Schwimmen bei den "World Police and Fire Games" startete in ihre persönliche "Freiwasser-Trainingssaison" – mit einem kühnen Sprung ins nicht gar so kühle Nass. Das gefiel ihr sehr gut: "Wie schön, es ist sehr angenehm, eine gute Temperatur", meinte sie nach dem Sprung. Der 24-Jährigen sah man wie den anderen Schwimmsportlerinnen und -sportlern aus ihrem Verein die Freude an. Fast übermütig starteten die Nachwuchsschwimmer der TSG GutsMuths Quedlinburg ihren Trainingsbetrieb an frischer Luft. "Für uns Schwimmer ist das eine Sensation, dass wir jetzt in Quedlinburg so ein Becken haben", erklärt Julia.