In der Innenstadt von Quedlinburg (Landkreis Harz) ist die Polizei am Montagmorgen zu einem größeren Einsatz ausgerückt. Wie ein Sprecher mitteilte, wurde in einer Bankfiliale ein verdächtiger Gegenstand festgestellt. Dabei handelte es sich demnach um eine Sporttasche, die nach derzeitigen Ermittungen durch eine unbekannte Person im Vorraum der Filiale abgestellt wurde.