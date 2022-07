In der Innenstadt von Quedlinburg ist am Mittwochvormittag der Strom ausgefallen. Wie die Stadtwerke MDR SACHSEN-ANHALT mitteilten, war die gesamte Kernstadt betroffen. Die Ursache sei unklar, man suche mit Hochdruck nach dem Fehler. Inzwischen seien Teile der Innenstadt wieder am Netz. Die Störung sei aber noch nicht behoben worden. Wie viele Haushalte von dem Ausfall betroffen waren und sind, ist aktuell noch unklar.

In den vergangenen Tagen hatte es auch in Halle zwei Stromausfälle gegeben. Vergangene Woche Donnerstag waren zahlreiche Privat- und Geschäftshäuser in der Innenstadt für anderthalb Stunden ohne Strom. Wie sich später herausstellte, war bei Bauarbeiten ein Kabel beschädigt worden. Ein beschädigtes Kabel war auch die Ursache für einen weiteren Stromausfall in Halle am Montag. Dadurch waren Teile der südlichen Innenstadt für knapp vier Stunden ohne Strom.