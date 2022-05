Die Grünen-Landtagsabgeordnete Susan Sziborra-Seidlitz meldete der Polizei am Freitagmorgen, dass ihr Wahlkreisbüro in Quedlinburg mit Hakenkreuzen beschmiert wurde. Laut einem Sprecher der Polizei sind ein Plakat an der Tür und der Briefkasten des Büros betroffen. Bislang gibt es noch keinen Tatverdächtigen, die Polizei ermittelt.