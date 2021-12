Der Weihnachtsmarkt in Quedlinburg wird am Sonntagabend 20 Uhr nach nur zwölf Tagen abgebrochen. Das teilte Nico Reischke von der Quedlinburger Tourismus Marketing Gesellschaft mit. Reischke zufolge haben sich drei Viertel der Händlerinnen und Händler dafür ausgesprochen, den Markt vorzeitig zu beenden. Durch die 2G+-Regelung, die im Landkreis Harz auf Weihnachtsmärkten gilt, sei kein gewinnbringender oder kostendeckender Betrieb der Stände mehr möglich.

Die Märchenszenen in der Marktstraße, die Weihnachtsbäume und die Beleuchtung am Mathildenbrunnen sollen aber wie geplant bis zum 22. Dezember stehen bleiben. Auch der lebendige Adventskalender am Finkenhäuschen werde weitergeführt.