Es geht sportlich zur Sache in der Turnhalle der Jugendherberge Schierke. Gekonnt drücken die Ranger ihre Arme nach vorne – erst rechts, dann links. Dabei drehen sie sich geschwind auf den Fußballen zur Seite. Mit dieser Übung wehren sie potenzielle Angreifer ab und halten sie auf Distanz. Trainiert wird unter Anleitung von Frank Grütz. Als Leiter der Naturwacht im Saarland kennt er den Rangeralltag in- und auswendig – und mit dem schwarzen Gürtel in der Tasche gibt er obendrein als Karate-Trainer seinen Kollegen Techniken für eine defensive Selbstverteidigung an die Hand.

Meist rücksichtsvolle Besucher im Harz

20 Ranger aus ganz Deutschland absolvieren den Deeskalationskurs, unter ihnen ist auch Alexander Ehrig. Sein Revier erstreckt sich zwischen Königskrug, Torfhaus und Brocken. Wenn er im Nationalpark Harz unterwegs sei, treffe er auf Wanderer und Besucher, die sich rücksichtsvoll in der Natur bewegten. "Das ist das Gros, gar keine Frage", sagt der Forstwirt und geprüfte Landschaftspfleger.

Doch seine langjährige Erfahrung zeige ihm, dass der Ton rauer werde. "Falschparker, Wildcamper, Mountainbiker auf verbotenen Wegen, missachtete Leinenpflicht für Hunde: Wenn ich die Leute auf ihr Fehlverhalten aufmerksam mache, wird insgesamt die Zündschnur kürzer", so Ehrig. Karate-Trainer Frank Grütz bringt den Rangern Techniken zur Selbstverteidigung bei. Bildrechte: MDR/Swen Wudtke

Stimmung in der Pandemie gereizter

Solch kritische Situationen sind kein Harzer Phänomen. Als Ranger im Nationalpark "Vorpommersche Boddenlandschaft" kann auch Carsten Wagner ein Lied davon singen. Gerade nach dem Pandemie-Lockdown "explodieren die Leute regelrecht", beklagt Wagner, der auch dem Bundesverband Naturwacht e.V. vorsteht. "Dafür müssen wir Ranger gewappnet sein. Und wir müssen uns präventiv selbst überprüfen – wie spreche ich die Leute an, wie wirke ich auf sie. Auch dazu soll das Seminar beitragen", erklärt Wagner.

Deshalb steht neben der körperlich defensiven Selbstverteidigung auch der Theorieblock "Deeskalierende Kommunikation" auf dem Stundenplan. In Sachen Körpersprache und Gesprächsführung "fängt idealerweise alles mit einem Lächeln an", meint Gertrud Hein von der Natur- und Umweltschutzakademie NRW. Um das zu vermitteln, hat sie einige Rollenspiele mitgebracht, die im Seminar unterschiedlichste Situationen und Wirkungen des eigenen Handelns veranschaulichen. Gertrud Hein leitet den Kurs "Deeskalierende Kommunikation". Bildrechte: MDR/Swen Wudtke

"Auch wenn es mir tierisch auf den Geist geht, weil ich heute vielleicht schon zehnmal an die Leinenpflicht appellieren oder Mountainbiker verbotener Wege verweisen musste. Als Ranger dürfen wir nicht den überheblichen Scheriff raushängen lassen", raunt sie autoritär den Teilnehmern zu und legt unmittelbar danach ein Lächeln auf. "Was kommt emotional wohl besser an? Wir erwarten Freundlichkeit, also müssen wir natürlich auch freundlich das Gespräch suchen", gibt Hein den Kursteilnehmern mit auf den Weg.

Kurse geben Selbstbewusstsein

Nach dem Deeskalationskurs fühlt sich Nationalpark Harz-Ranger Bernd Boy gestärkt, um brenzlige Situationen besser und frühzeitig erkennen und angemessen reagieren zu können. Insbesondere die Techniken einer defensiven Selbstverteidigung seien neu für ihn. Dennoch hoffe er, sie "niemals anwenden zu müssen." Und findet: "Für meine mentale Stärke waren die Kommunikationseinheiten zur Körpersprache und Gesprächsführung eine richtig gute Auffrischung." Bernd Boy und Alexander Ehrig sind Ranger im Nationalpark Harz. Bildrechte: MDR/Swen Wudtke

Dem schließt sich sein Kollege Alexander Ehrig an. Als "alter Hase" sorgt er seit Mitte der 90er Jahre für Ordnung und Sicherheit im Nationalpark. "Bei Regelverstößen durch Besucher könnte ich Knöllchen verteilen, will ich aber gar nicht", so Ehrig. Nach den Kursen gehe er mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein ran. "Ich kann deeskalierend wirken, also gar nicht erst Wut und Gewalt aufkommen lassen. Die Besucher sollen doch mit einem guten Gefühl den Harz verlassen. Und wiederkommen. Das ist es doch, was wir wollen", erzählt der Ranger.