"Jeder Tag sieht anders aus, das gefällt mir", erklärt er die Vielfältigkeit an seinem Job als Ranger. "Mal führe ich Besuchergruppen um das Brockenplateau, mal Schulklassen durch den Löwenzahn-Entdeckerpfad." Und zwischendurch sei er sich nicht zu schade, "auch den Müll am Wegesrand aufzusammeln".

Heute redet er über die Natur in seiner Heimat wie ein wandelndes Lexikon. Sie sei in einem permanenten Wandel. Und wenn er mit Leuten unterwegs ist, sei das "wie eine sich ständig ändernde Powerpoint-Präsentation". Da sei er manchmal von sich selber überrascht, was er beispielsweise über Totholz, Borkenkäfer-Fraß und Waldwandel zu erzählen hat.