Jeder der Trainer sei als Fachkraft ausgebildet, hinzukomme das tägliche Vier-Augen-Prinzip sowie die Redundanz, das heißt doppelte Sicherung der Technik. Sollte es mal zu einem menschlichen Fehler kommen, was noch nicht vorgekommen sei, dann wäre der Gast zusätzlich abgesichert. Neben der offiziellen TÜV-Prüfung führt Harzdrenalin laut Toni auch mehrfach eigene Wartungen durch.

Während wir so reden, erreichen wir den Zipline-Turm. Bevor die ersten Gäste mit 85 Kilometern pro Stunde durch das Rappbodetal fliegen, steht zunächst ein Testflug mit eigenen Trainern an. Toni erklärt, nur wenn der Testflug erfolgreich war und nicht durch das Wetter beeinträchtig wurde, kann die Seilrutsche freigegeben werden. Das ist heute der Fall.

Einer der ersten Gäste ist Ralf aus Jena. Er hatte davon gehört und will es ausprobieren. Toni überprüft mit zwei weiteren Trainern, ob Gurt und Verschlüsse sitzen, danach erfolgt die Freigabe. Während wir Ralf hinterherschauen, wie er über das Wasser "fliegt", möchte ich von Toni wissen, welche Begegnungen ihm besonders in Erinnerung geblieben sind.

Er habe schon alles erlebt. Glückliche Gäste, aber auch Menschen, die aus Angst unter Tränen abgebrochen hätten. Man fühle sich dann wie ein Psychologe und müsse sich auch in Menschen hineinversetzen können. Dabei seien das "Du" und der Humor sehr wichtig, so breche relativ schnell das Eis. Und zwei Momente werde er so schnell nicht vergessen.