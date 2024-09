Konkrete Pläne für die heutige Staumauer der Rappbodetalsperre reifen dann in den 1930er-Jahren, die schließlich in bauvorbereitende Maßnahmen münden wie Erdaushub, das Einrichten von großen Kränen und Betonier-Anlagen sowie eines Steinbruchs und Unterkünften für Bauarbeiter. Kriegswirtschaftliche Gründe erzwingen 1942 einen Baustopp.

Im Wiederaufbauprogramm in der sowjetischen Besatzungszone spielt das Bauvorhaben der Rappbodetalsperre eine große Rolle: Trink- und Nutzwasserversorgung, Hochwasserschutz, Energiegewinnung sind die zentralen Punkte. Und so wird am 1. September 1952 der Grundstein für die gigantische Staumauer gelegt. Das Bollwerk wächst in den Folgejahren auf stattliche 106 Meter Höhe, die Breite von 78 Meter an der Sohle verjüngt sich nach oben auf gerade mal 12,5 Meter. Über die 400 Meter lange Krone führt die neue Verbindungstraße zwischen Rübeland und Hasselfelde – die alte verschwindet auf Nimmerwiedersehen im 113 Millionen Kubikmeter fassenden Trinkwasserreservoir.

Am 3. Oktober 1959 wird die Rappbodetalsperre ihrer Bestimmung übergeben – quasi als "Geschenk" zum 10. Geburtstag der DDR am 7. Oktober.

Heute, 65 Jahre später, gehe die Rappbodetalsperre keineswegs in Rente, klopft ihr Burkhard Henning sinnbildlich auf die Schulter. Der Chef des Talsperrenbetriebes Sachsen-Anhalt und somit 'Hausherr' Deutschlands höchster Staumauer attestiert ihr einen ausgezeichneten Zustand. In Bezug auf ihre Standfestigkeit "ist alles im Lot", das zeigten sensibelste Messgeräte und -punkte am und im Bauch des Bollwerks. Nach der Kronensanierung werde derzeit der verschlissene Grundablass der Talsperre erneuert. Bei laufendem Betrieb sei das eine "Operation am offenen Herzen", beschreibt Henning die komplizierte Maßnahme tief unten bei enormem Wasserdruck. "Das geschieht alles nicht so schnell wie gedacht. Aber Sicherheit geht vor", erklärt der diplomierte Ingenieur für Wasserbau und Wasserwirtschaft. Im kommenden Jahr, so Hennings Prognose, werde im Zuge des neuen Grundablasses ein neues Schieberhaus auf einem Felsvorsprung unterhalb der Staumauer errichtet.