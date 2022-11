Den Grundablass kann man sich vorstellen wie den Stöpsel der Talsperre. Ihn zu wechseln, so lange noch Wasser in der Anlage ist, ist eine logistische Herausforderung. Genau das wird bei der Rappbodetalsperre aber nötig sein, weil die Trinkwasserversorgung aus der Talsperre nicht unterbrochen werden darf. Der Chef des Talsperrenbetriebes Sachsen-Anhalt, Burkhard Henning, spricht daher von einer "Operation am offenen Herzen" der Talsperre.

Die Rappbodetalsperre ist wichtig für die Trinkwasserversorgung in Mitteldeutschland. Bildrechte: imago/Felix Abraham