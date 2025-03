"Erhebliche Lärmbelästigung" 250 getunte Autos an Rappbodetalsperre: Polizei verteilt Strafzettel

Hauptinhalt

23. März 2025, 13:45 Uhr

Rund 350 Fans des Auto-Tunings nutzten am Wochenende das angenehme Frühlingswetter und trafen sich im Harz. In dem in der Szene beliebten Tunnel an der Rappbodetalsperre verursachten sie laut Polizei "erhebliche Lärmbelästigung". Mehrere Fahrzeugführer müssen demnach mit einem Bußgeldverfahren rechnen.