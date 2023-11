Viele Wienröder bestätigen diesen Eindruck im Laufe dieser Recherche. Weda Elysia, das ist der Name des Vereins, dessen Anwesenheit eine Kontroverse in dem kleinen Ort im Harz befeuert. Seit einigen Jahren ist die Gruppe in Wienrode ansässig und wird laut einigen Anwohnern immer präsenter in der Ortsgemeinschaft. Nun versuchen Mitglieder der Gruppierung auch in der Kommunalpolitik Fuß zu fassen.

Weda Elysia beruft sich auf esoterische Buchreihe

Aber was will Weda Elysia? Im Internet präsentiert sich die Gruppe traditionsbewusst und naturnah. Auf den Tisch kommt Gemüse aus eigenem Anbau. In Videos zeigen sich die Mitglieder des Vereins mal in Trachten beim Aufführen alter Volkstänze, mal bei der Kartoffelernte. Aussteigerleben und Landydille also. Seit 2019 baut die Gruppe den verfallenen Dorfgasthof in Wienrode aus. In der alten Gaststätte soll ein "kulturelles Zentrum" für den Harzort entstehen. Mittlerweile betreibt die Gruppe dort an Wochenenden ein Café, das laut einigen Wienrödern auch Ortsansässige anziehe.

Das Problem: Weda Elysia beruft sich auf die sogenannten Anastasia-Bücher, eine Art Fantasy-Romanreihe des russischen Autoren Wladimir Megre. Megres Werke sind Mischungen aus Esoterik, Naturromantik und Aussteigertum. Die Hauptfigur, Anastasia, eine mystische Frau mit offenbar übersinnlichen Fähigkeiten, ruft die Leser darin auf, sich auf dem Land anzusiedeln, um im Einklang mit der Natur zu leben. Auch Weda Elysia wirbt auf der Website der Gruppe für sogenannte "Sippen-Landsitze". In den Büchern finden sich neben den Anleitungen zum naturnahen, autarken Leben aber auch extremistische Inhalte.

Verfassungsschutz Sachsen-Anhalt stuft Gruppe als rechtsextremistisch ein

Das hat mittlerweile auch den Verfassungsschutz auf den Plan gerufen. Im Juni veröffentlichte die Landesregierung in einer Pressemitteilung zum Verfassungsschutzbericht 2022, dass Weda Elysia vom Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet wird. Ein "handfester Grund" dafür sind laut Jochen Hollmann, dem Leiter der Behörde, antisemitische Inhalte in der Anastasia-Buchreihe. "Dazu kann ich also ganz speziell sagen, dass in der Buchreihe unter anderem behauptet wird, dass Juden die Presse verschiedener Länder unter ihre Kontrolle gebracht hätten und das Fernsehen von Grund auf jüdisch sei. Ferner sei der Geldfluss in der Welt zum größten Teil von Juden kontrolliert. Juden werden in den Büchern als Draht- und Strippenzieher dargestellt, die unter dieser Maßgabe Wirtschaftskrisen, Revolutionen oder Kriege anzetteln, um hieraus Vorteile zu ziehen", so Hollmann. Der Inlandsnachrichtendienst rechnet Weda Elysia dem Kreis der völkischen Siedler zu. Der Verein selbst streitet dies ab. Der Vorsitzende Maik Meinhard Schulz teilte auf schriftliche Anfrage mit, man habe bereits rechtliche Schritte gegen die "willkürliche Einstufung" eingeleitet.

Wienröder sind gespaltener Meinung

Wie sehen das die Menschen in Wienrode? Das Stimmungsbild im Ort ist gemischt. Viele Wienröder schweigen zum Thema Weda Elysia lieber. Die Anwesenheit der völkischen Siedler ist für viele der Bewohner des kleinen Dorfes offenbar ein unangenehmes Thema. Aber es gibt auch andere Stimmen. Am Rand des Ortes treffen wir auf eine Ortsbewohnerin, die die Gruppe und deren Engagement kritisch sieht. Die junge Frau möchte anonym bleiben. Sie wirkt zurückhaltend, aber kritisiert deutlich, wie die rechtsextreme Gruppierung im Ort wirke: "[...] die versuchen, ihr Gedankengut zu verbreiten. [...] Und das gehört sich halt einfach nicht." Mit dem Engagement rund um den Ausbau des Gasthofes hätten die völkischen Siedler auch Sympathien in der Dorfgemeinschaft gewonnen, so schildert sie ihre Beobachtungen. Gerade bei älteren Menschen komme das gut an. "So sagen die halt auch: Na, es kommt mal einer und macht was". Lange sei der Gasthof ein "Schandfleck" im Ort gewesen.

Wie viele Unterstützer Weda Elysia im Ort hat, wird sich bald auf die Probe stellen. Denn in dem kleinen Ort werden am 12. November neue Vertreter für den Ortschaftsrat gewählt. Die Nachwahl wurde nötig, weil die erst im vergangenen November gewählte Ortsbürgermeisterin Steffi Halupnik im Juli überraschend von ihren Ämtern zurücktrat. Über die Gründe für den Rücktritt schweigt die ehemalige Ortsbürgermeisterin. Ein Interview mit MDR SACHSEN-ANHALT lehnte sie ab. Zur Wahl treten neben Kandidaten der CDU auch zwei Mitglieder der völkischen Gruppierung an.

Völkische Siedler auch im Kleingartenverein aktiv

Die ehemalige Vereinsvorsitzende des Kleingartenvereins Sonneck e. V. lehnte ein persönliches Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT ab. Bei einem Besuch vor Ort verweist sie die MDR-Reporter lautstark des Vereinsgeländes. Über ihre Mitgliedschaft bei Weda Elysia wolle sie nicht reden. Auf eine schriftliche Anfrage teilt der rechtsextreme Verein Weda Elysia mit, der Rücktritt sei erfolgt, weil die Mitglieder der völkischen Gruppe andere Möglichkeiten zum Anbau von Gemüse gefunden hätten.

Verfassungsschutz: Engagement im Ort ist Teil der Strategie