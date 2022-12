In dem Vergleich stimmt der Nabu zu, dass das geschlagene Totholz der beiden Brände vom Sommer aus dem Wald geholt wird. Gleiches gilt für das Totholz, das am Ortsrand von Schierke derzeit noch an den Wegesrändern gelagert ist. Dafür werden weiter geplante Maßnahmen bei Schierke erstmal nicht fortgesetzt. Diese sollen in den nächsten beiden Jahren abgestimmt werden.