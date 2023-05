Tradition im Harz So lief das diesjährige Grabenfischen in Reinstedt

Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Ein Graben, viele Männer und das Ziel, mit den Händen Fische zu fangen: So kamen auch in diesem Jahr wieder einige Teilnehmer und Schaulustige zum traditionellen Grabenfischen in Reinstedt im Harz.