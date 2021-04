Das Große Schloss in Blankenburg ist das größte noch erhaltene Welfenschloss. Die heutige Schlossanlage aus mittelalterlichen Burgresten und Bauten aus der Renaissancezeit hervorgegangen. Anfang des 18. Jahrhunderts entstand daraus ein repräsentativer barocker Schlossbau für die damalige Fürstenresidenz Blankenburg. Die Barockarchitektur ist bis heute weitgehend erhalten.



Zu DDR-Zeiten war in dem Schloss eine Fachschule der Konsumgenossenschaft untergebracht. Ab 1991 stand das Schloss viele Jahre leer, was zu teilweise extremen Schäden im und am Schlossensemble führte. Seit 2005 bemüht sich der "Verein Rettung Schloss Blankenburg e. V.", den Verfall zu stoppen und die Sanierung voranzubringen. Ziel ist eine nachhaltige Nutzung der Schlossanlage.



Mit Hilfe von Denkmalpflegemitteln gelang dem Verein die Rettung des Schlosses. 2011 konnte der –noch nicht restaurierte- Theatersaal zur Nutzung eröffnet und im Jahr 2018 die Sanierung des riesigen Daches beendet werden. Der Verein hat heute etwa 450 Mitglieder. Im Jahr 2014 wurde er für sein Engagement mit dem Deutschen Preis für Denkmalschutz ausgezeichnet.



Die Geschichte der Kripplein-Jesu-Kapelle im Schloss reicht bis in die Zeit der Regensteiner Grafen zurück. Mit dem großen Schlossumbau ab 1705 erhielt sie ihre markante achteckige Grundform. Zu DDR-Zeiten wurde die Kapelle als Hörsaal der im Schloss untergebrachten Fachschule genutzt. Der sich infolge des Leerstandes nach der Wende ungehinderte ausbreitende Schwammbefall wurde bereits in der ersten Phase der Schlosssanierung gestoppt.

Bildrechte: MDR/Carsten Reuß