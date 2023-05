Zur Eröffnung der neuen Saison waren lediglich zwei Besucher da. Bildrechte: MDR/Carsten Reuss

Am Wetter kann es nicht liegen. Das zeigt sich von einer für den Brocken außergewöhnlich schönen Seite. Die Sonne scheint, es weht wenig Wind und die Temperaturen sind auch recht angenehm. Doch irgendetwas muss schiefgegangen sein. Die Saison startet und niemand weiß es.



So beginnt die erste Führung der Saison mit zwei Gästen. Die bekommen dafür schon richtig was zu sehen, denn es blüht schon kräftig. Vor allem verschiedene Primel- und Mannschildarten seien derzeit schön anzusehen, sagt Holger Bührig – aktueller Brockengartenführer – und die Brocken-Anemone. Das ist eine weiße Küchenschellenart, die nur auf dem Brocken vorkommt. "Das botanische Wahrzeichen des Berges", so Bührig.