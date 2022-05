Holzkirche in Elend wird saniert

Das war auch schon 1897 so, als die Kirche mit dem Geld der Einwohner gebaut wurde. In Elend war man arm damals. Wohl auch deshalb wurde es eine sehr kleine Kirche. Sie misst gerade mal fünf mal elf Meter im Grundriss und bietet Sitzplätze für 90 Personen. Doch die Kirche war den Menschen schon damals wichtig und ist es heute noch.

So sind nun endlich die Handwerker da, Zimmerleute wie Alexander Müller. Sie montieren eine neue Fassadenverkleidung mit einer Hinterlüftung, sagt er. Auch am Turm müssen etliche Bauteile ausgetauscht werden. Doch jetzt lösen Müller und seine Kollegen erst einmal die Bretter der Wände, machen die kleine Kirche sozusagen nackt – und siehe da: Die Holzkirche ist eigentlich eine Fachwerkkirche mit Holzverkleidung. Trotzdem schön, nur leider eben derzeit marode.

Ach im Innern wird die Kirche saniert. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Auch im Innern erfährt die Holzkirche von Elend eine Schönheitskur. Die Kirchenbänke sollen überarbeitet, Heizung und Elektrik erneuert werden. Dass die Fassadenverkleidung geöffnet ist, will der Förderverein nutzen. So können die Kabel einfacher verlegt werden.



Es wird nun also richtig rangeklotzt in Elends Kirche. Vier bis fünf Monate werden die Arbeiten dauern. Die Wiedereinweihung wird wohl im Herbst stattfinden, schätzt Holger Launitz. Es wäre das schönste Geschenk zum 125. Geburtstag der kleinsten Holzkirche Deutschlands.