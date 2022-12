Nach Brand 2019 Warum die Ströbecker ihr Schachmuseum unbedingt wieder aufbauen wollen

Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Eine Förderung des Bundes könnte den Wiederaufbau des Schachmuseums in Ströbeck ermöglichen. Dort hatte es 2019 gebrannt. Am Mittwoch fällt die Entscheidung.

In Ströbeck wird seit über 1.000 Jahren Schach gespielt. Das Schachmuseum half diese Tradition zu bewahren. Seit dem Brand wurde in Ströbeck über die Zukunft des Museums diskutiert.