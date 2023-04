In Schierke im Harz haben Freiwillige am Samstag Bäume gepflanzt. Bei der Aktion an der neuen Rennrodelbahn und an den Mäuseklippen haben sich laut Organisator Thomas Rader rund 85 Personen beteiligt – trotz ungemütlichen, nasskalten Wetters. Sie seien auch aus entfernteren Orten angereist.

Insgesamt sollen am Fuße des Brockens demnach rund 15.000 Laubbäume gepflanzt werden. Dank der Freiwilligen kamen bereits tausende kleine Douglasien-, Lärchen-, Wildkirsch- und Bergahornbäumchen in die Erde. Was die Freiwilligen am Aktionstag nicht geschafft haben, solle später von Profis in die Erde gebracht werden. Unter anderem wurden diese Lärchensetzlinge eingepflanzt. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Beitrag gegen das Waldsterben im Harz

Thomas Rader ist Vermieter und Gastronom in Schierke und hat eine Initiative zum Waldschutz gegründet. Er verwendet eigenen Angaben zufolge fünf Euro von jeder gebuchten Nacht in seinen Häusern, um damit bei Pflanzevents neue Bäume im Harz zu pflanzen. Samt Spenden seien schon mehr als 20.000 Euro zusammengekommen – davon kaufte er auch die 15.000 Setzlinge. Am Ende gab es Erbsensuppe für alle. Thomas Rader war sehr zufrieden mit der Resonanz. Er plant bereits die nächste Aufforstungsaktion, und wünscht sich möglichst viele Nachahmer.