Wintersport in Sachsen-Anhalt Schierke hat eine neue Rennrodelbahn – eine Perspektive für Harzer Rodelsportler

Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Der Harz ist eine Wiege des Bob- und Rennrodelsports in Deutschland. Schierker Bobsportler waren am 5. November 1911 in Berlin Gründungsmitglieder des Deutschen Bobsligh Verbandes, einem Vorläufer des heutigen Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD). Auf den Tag genau 110 Jahre später wurde nun die neue Rennrodelbahn in Schierke eingeweiht. Damit bekommt der Bob- und Rodelsport im Harz wieder eine Zukunft.