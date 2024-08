Um die Vegetationsphasen besser einteilen zu können, gibt es in der Phänologie insgesamt 10 Jahreszeiten. So wird der Frühling in Vorfrühling, Erstfrühling und Vollfrühling eingeteilt, den Sommer drittelt man in Vorsommer, Hochsommer und Spätsommer, und der Herbst wird in Frühherbst, Vollherbst und Spätherbst aufgeteilt. In den Wintermonaten gibt es keine Einteilung, da es in der kalten Jahreszeit keine Vegetation gibt. Die Meteorologen bezeichnen diese Gliederung als phänologischen Kalender.