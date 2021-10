Wirtschaftsstaatssekretär Jürgen Ude erklärte MDR SACHSEN-ANHALT dazu: "Wir versuchen das in dieser Legislaturperiode umzusetzen bzw. Ansätze zu schaffen, dass es auch weitergehen kann." Bei der Beantragung seien auch Fehler gemacht worden, die müsse man korrigieren. Dann müsse es vernünftig im Einklang mit der Umwelt und der Natur funktionieren.

Schierkes Ortsbürgermeisterin Christiane Hopstock fordert mehr touristische Angebote für die Region. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Schierkes Ortsbürgermeisterin Christiane Hopstock (CDU) zeigte sich von der Entwicklung in einer ersten Reaktion überrascht. Sie sagte MDR SACHSEN-ANHALT aber auch, es könnten in ihrem Ort nicht nur Hotels und Ferienhäuser gebaut werden. Es brauche auch touristische Angebote.



Die geplante Seilbahn am Schierker Winterberg galt viele Jahre lang als wichtiger Baustein für das Tourismuskonzept der Region um Schierke. Um das Projekt war jahrelang zwischen Investor und Naturschützern gerungen worden. Mehrere Gutachten hatten ergeben, dass die Bahn über schützenswerten Moorwald führt. Daraufhin wurden die Trassenpläne überarbeitet, das Raumordnungsverfahren Ende 2018 wieder aufgenommen.