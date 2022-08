Der Waldbrand im Nationalpark Harz war am vergangenen Donnerstag nahe Schierke und unweit der Bahnstrecke der Harzer Schmalspurbahnen ausgebrochen. Insgesamt hatten rund 500 Einsatzkräfte von Feuerwehren, Technischem Hilfswerk und Forsten und Landwirten gegen die Flammen gekämpft. Nach komplizierten Löscharbeiten meldete die Stadt Wernigerode das Feuer am Sonntagmorgen als gelöscht . Insgesamt waren bis dahin rund vier Hektar Wald verbrannt.

Im Zuge der Löscharbeiten war erneut heftige Kritik wegen fehlender Löschhubschrauber laut geworden. Als der Brand am Donnerstag bei Schierke ausgebrochen war, war der entsendete Hubschrauber mit einem Defekt ausgefallen. Der Staatssekretär im Innenministerium, Klaus Zimmermann, sagte bei einer Pressekonferenz nach den Gesprächen, das Land plane aktuell nicht, ein eigenes Löschflugzeug zu kaufen.

Harz-Landrat Thomas Balcerowski hatte am Freitag appelliert, es sei Zeit, Löschflugzeuge anzuschaffen. Bildrechte: MDR

Der Chef des Landesfeuerwehrverbandes, Kai-Uwe Lohse, forderte in diesem Zusammenhang Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) auf, mit anderen Ländern über die gemeinsame Anschaffung solcher Hubschrauber zu beraten. Bereits am Freitag hatte der Harz-Landrat Thomas Balcerowski (CDU) gesagt, er sei es Leid, immer wieder Diskussionen über Löschflugzeuge führen zu müssen. Es sei jetzt an der Zeit, sie anzuschaffen.