Wegen der milden Temperaturen – am Samstag waren es acht Grad Celsius – können die Hunde diesmal allerdings keine Schlitten ziehen. Es sei in diesem Jahr eindeutig ein Wagenrennen, so Polz. "Sonst hatten wir ja hier und da immer noch Schneereste, aber heute ist alles grün." Das Schlittenhunderennen in Hasselfelde findet bereits seit 2001 statt.