Aufwändige Arbeiten Sanierung Schloss Wernigerode: Dachteile und große Treppe bereits fertig

Die ersten Sanierungen am Schloss Wernigerode sind abgeschlossen. Die große Treppe zur Schlossterrasse und das Dach am Kirchenschiff und am Glockenturm sind bereits instand gesetzt. Nun sollen weitere Umbauten zu einem generationengerechten Schloss erfolgen.