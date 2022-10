Hoher Krankenstand Harzer Schmalspurbahn: Zugausfälle am Wochenende

Harztouristen müssen sich am Wochenende beeilen, wenn sie mit der Brockenbahn auf den Gipfel wollen. Denn zahlreiche Züge der Harzer Schmalspurbahn fallen am Freitag und Sonntag aus. Das betrifft vor allem Verbindungen am Nachmittag der beiden Tage.