Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) haben am Freitag nach rund drei Jahren Bauzeit eine neue Dampflokwerkstatt in Wernigerode eröffnet. Nach Angaben der HSB sind rund 15 Millionen Euro in den Neubau investiert worden. Es sei das größte Bauprojekt in der mehr als 30-jährigen Unternehmensgeschichte.