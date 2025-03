Der Triebwagen um 14:44 Uhr von Hasselfelde nach Quedlinburg verkehrt nicht im Teilabschnitt zwischen Alexisbad und Sternhaus Ramberg. In der Gegenrichtung entfällt bei dem um 17:28 Uhr ab Quedlinburg fahrenden Triebwagen die Etappe auf dem Teilstück von Sternhaus Ramberg nach Harzgerode. Ebenfalls entfällt die durchgehende Verbindung um 19:10 Uhr ab Harzgerode nach Quedlinburg. Der entsprechende Zug beginnt erst um 20:10 Uhr in Gernrode seine Fahrt in die Welterbestadt. Unterbrochen wird durch die Bauarbeiten zudem die durchgehende Triebwagenfahrt um 15:30 Uhr von Quedlinburg nach Hasselfelde. Hier entfällt die Fahrt im Teilabschnitt zwischen Sternhaus Ramberg und Alexisbad.