Im Harz könnte eine neue Bahnstrecke zum Freizeitpark "Pullman City" in Hasselfelde entstehen. Das haben der Aufsichtsrat der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) und Landrat Thomas Balcerowski (CDU) nach der Aufsichtsratssitzung am Dienstag mitgeteilt. Das Verkehrsministerium hat dem Landkreis Fördermittel für das Vorhaben in Aussicht gestellt, sagte Balcerowski MDR SACHSEN-ANHALT.