Vor allem der Harz sei betroffen. So hätten sich auf der Bundesstraße 244 zwischen Wernigerode und Elbingerode Lastwagen quergestellt. Auf der B27 zwischen Blankenburg und Hüttenrode blieben den Angaben zufolge mehrere Lkw liegen. Wegen Schneeglätte gibt es auf der B81 zwischen Cattenstedt und Hasselfelde Stau und stockenden Verkehr. Bei Wernigerode fuhren auf der L82 laut Polizei am Morgen zwei Pkw auf schneeglatter Straße frontal ineinander. Einer der Fahrer sei in seinem Auto eingeklemmt und verletzt worden.

Der Schnee hat auch Folgen für den Busverkehr im Harz. Wie die Harzer Verkehrsbetriebe mitteilten , gibt es vor allem in den Höhenlagen und im Altkreis Wernigerode Verspätungen und Ausfälle einzelner Fahrten. Das Unternehmen rechnet erst am Nachmittag damit, dass sich die Lage beruhigt.

Das MDR-Wetterstudio bestätigte am Morgen, dass Schnee zwar nahezu landesweit gefallen sei. Am stärksten habe es aber den Harz getroffen, wo wegen Frost weiter mit Glätte gerechnet werden müsse. Im Laufe des Tages ist den Angaben nach in ganz Sachsen-Anhalt noch Schneeregen möglich, bei bis zu sieben Grad. Am Sonnabend sind im Harz weitere Schneefälle möglich, so das Wetterstudio.