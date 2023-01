Der Harz bereitet sich auf das zweite richtige Wintersportwochenende der Saison vor. In höheren Lagen hatte es schon im Laufe der Woche Schnee gegeben. "Endlich ist er zurück", sagte dazu ein Sprecher der Wurmbergseilbahn im Westharz. Teilweise sind auch Schneekanonen in Betrieb. Am Freitag war bereits das Skigebiet am Matthias-Schmidt-Berg geöffnet.