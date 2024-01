Bildrechte: IMAGO / Fotostand

Nach Schneefall Harz: Autofahrer stirbt bei Unfall auf glatter Straße

16. Januar 2024, 11:27 Uhr

Die winterlich glatten Straßen haben am Dienstagmorgen ein Todesopfer in Sachsen-Anhalt gefordert. Im Harz ist ein junger Mann mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Auch in anderen Landesteilen gab es Unfälle.