Es schneit erneut in weiten Teilen des Harzes, etwa in Stiege, Schierke und Harzgerode, aber auch in Mansfeld. In Wittenberg fällt Schneeregen. Aktuell warnt der Deutsche Wetterdienst für den Oberharz vor Orkanböen. Deshalb fahren auch keine Züge auf den Brocken, teilten die Harzer Schmalspurbahnen mit. Der Zugverkehr zwischen Schierke und dem Gipfel ist heute eingestellt. Im übrigen Streckennetz fahren die Züge aber planmäßig, hieß es weiter.