Im Harz ist in der Nacht zu Montag erneut Schnee gefallen. Auf Webcambildern ist der eingeschneite Brocken zu sehen, auch der Wurmberg im Landkreis Goslar ist in Weiß gehüllt. Laut MDR-Wetterstudio war die Schneedecke auf dem Brocken am Morgen 25 Zentimeter dick. In den kommenden Tagen und Stunden soll laut dem Deutschen Wetterdienst noch mehr Schnee fallen.