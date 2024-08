Open Source an Schulen begeistert auch Stefan Mey. Er ist Autor und hat das Buch "Der Kampf ums Internet" geschrieben, in dem er die Open-Source-Landschaft vorstellt. Mey sagt: "Normalerweise sind Schulen quasi in der Hand der großen IT-Konzerne: In der Verwaltung läuft in der Regel Windows, an Schulen gibt es teilweise iPads." Kinder und junge Leute bekämen meist preiswerte Lizenzen für Microsoft Office. "Sie lernen diese freien Open-Source-Projekte gar nicht kennen."