Havarie in Ilsenburg Schwefelsäure ausgelaufen: Tote Fische in der Ilse

Bei einer Havarie in einem Ilsenburger Unternehmen im Harz ist Schwefelsäure in die Ilse geflossen. Dabei sind mindestens 100 Fische getötet worden. Der Landkreis will nun Wasserproben nehmen. Zuvor hatte er bereits davor gewarnt, in der Ilse zu angeln oder zu baden.