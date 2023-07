Schwefelsäure ausgelaufen Nach Havarie in Ilsenburg: Landkreis erwartet keine weiteren Schäden

Bei einer Havarie in einem Ilsenburger Unternehmen im Harz ist am Mittwoch Schwefelsäure in die Ilse geflossen. Der Landkreis spricht von mehreren hundert toten Fischen. Weitere Schäden für die Umwelt gebe es nicht. Dennoch sollte vorerst nicht in der Ilse gebadet werden.