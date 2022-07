Bei der Ladung handelte es sich den Angaben nach um 49 Schlachtsauen aus dem Saalekreis. Sie sollten einen Tag später in Halberstadt geschlachtet werden. Warum der Fahrer bereits einen Tag zuvor den Schweinetransport in Harsleben abstellte, ist noch unklar. Der Amtstierarzt ordnete demnach an, die Schweine unverzüglich in den Schlachthof zu bringen. Dort wurden sie geduscht. Eine Sau kollabierte auf dem Transport. Die anderen 48 Schweine wurden geschlachtet. Der Vorgang wurde zudem zur Anzeige gebracht, hieß es vom Landkreis Harz weiter.