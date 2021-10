In Schierke im Harz wird schon lange über eine mögliche Seilbahn gestritten. (Archivbild)

In Schierke im Harz wird schon lange über eine mögliche Seilbahn gestritten. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock

Das Seilbahn-Projekt am Harzer Winterberg bei Schierke bekommt Rückenwind aus der Landesregierung. Wie Umweltminister Armin Willingmann (SPD) MDR-SACHSEN-ANHALT sagte, sollen Investoren motiviert werden mitzumachen. Die bislang fehlende Genehmigung könnten neue Details und eine Überarbeitung des Trassenverlaufs möglich machen. In den kommenden Tagen sollen darüber Gespräche mit dem Harzer Landrat Thomas Balcerowski (CDU) geführt werden.

Auch der private Investor, der sich zum Jahresbeginn öffentlich von dem Vorhaben zurückgezogen hatte, kündigte an, für neue Versuche beratend zur Seite stehen zu wollen. Er baut derzeit bereits ein Familienhotel in Schierke.

Kritik kommt unterdessen von den Grünen im Landtag. Fraktionschefin Cornelia Lüddemann sagte MDR-SACHSEN-ANHALT, es sei sträflich, den Leuten Sand in die Augen zu streuen. Für das Seilbahn-Projekt gebe es keinen Alternativstandort.

Landrat Thomas Balcerowski wies auf den Koalitionsvertrag hin. Bildrechte: MDR / Simon Köppl

Neu aufs Tableau kam das Thema, weil sich CDU, SPD und FDP in ihrem Koalitionsvertrag dazu bekannt haben, private Investoren "zur Fortsetzung oder Wiederaufnahme touristischer Projekte" ermutigen bzw. diese dabei unterstützen zu wollen. In der anschließenden Beispielliste ist auch von Seilbahn-Projekten die Rede. Weitere Hinweise auf eine Fortführung des Seilbahn-Projekts in Schierke liefert der Koalitionsvertrag allerdings nicht.



Landrat Balcerowski, der zum Verhandlerteam der CDU gehörte, hatte sich aber Anfang dieser Woche auf diesen Passus berufen und die Diskussion um Schierke neu angestoßen.