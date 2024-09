Die Sekundarschule Am Gröpertor in Halberstadt ist ein altehrwürdiger Bau aus dem 19. Jahrhundert. Die Flure sind lang und die Klinkersteine an der Fassade sehen aus wie frisch geputzt. "Europaschule" steht am Eingang. Diesen Titel erhielt die Schule im Jahr 2005, weil sie intensive Kontakte zu Partnerschulen in Tschechien, Frankreich und den Niederlanden pflegt. Die 360 Schülerinnen und Schüler können sich über moderne Lehrmittel wie elektronische Tafeln freuen und scheinen auch sonst recht zufrieden mit ihrer Schule zu sein.

Einzige öffentliche Schule mit Pferdezucht

Bei einer spontanen Umfrage auf dem Schulhof sind Aussagen zu hören wie: "coole Lehrer", "es ist sehr schön hier" oder "der Zusammenhalt ist groß". Doch immer wieder zu hören ist der Begriff "Pferde". "Dass wir eine Pferdezucht haben ist cool", meint eine Schülerin. Und wirklich: Die Europaschule Am Gröpertor in Halberstadt hat eine eigene Pferdezucht.

Das Wiehern gehört hier zum Alltag wie anderswo die Pausenklingel, und ab und an kurvt auch ein Traktor mit Pferdemist über den Schulhof. Wo der Pausenhof aufhört, beginnt der Pferdestall der Schule. Es ist der Lieblingsort von Freya Schneider. Während ihre Klassenkameraden ihre Pausenbrote essen, bereitet die 13-Jährige eine Reitstunde vor. Sie wirft eine Decke über den Rücken des Pferdes und schnallt einen Voltigiergurt mit Griffen fest. Freya: "Der ist besser für die Kinder, da können sie sich dran festhalten".

Schüler einer Förderschule haben sich zum therapeutischen Reiten angesagt. Freya ist Mitglied in der hauseigenen Schülerfirma, die sich um solche Termine kümmert. Sie helfe beim Reitunterricht, erzählt Freya, und sie kümmere sich um die Pferde. Drei- bis viermal in der Woche mache sie das, so die Schülerin der 8. Klasse. Sie liebe Pferde und fühle sich hier richtig wohl.

Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Erstes Pferd "Fanny" kam 1964 an die Schule

Das Zeitalter der Pferde an der Gröpertorschule begann 1964 mit Fanny, einem Shetlandpony. Das sollte eigentlich die schwere Pauke des Halberstädter Jugendblasorchesters ziehen, war dafür aber zu ängstlich. Das Pony habe dann gelangweilt und traurig in einem Stall gestanden. Kaum jemand habe sich um das Tier gekümmert, erzählt Lehrer Jörg Wenske. An der Schule sei damals ein Lehrer namens Hermann Nagel gewesen, der ursprünglich gelernter Landwirt war. Der habe bei einem Wandertag das Pony gesehen und gefragt, ob das Pferd an die Schule gebracht werden kann. So sei das erste Pferd im Jahr 1964 an die Schule gekommen.

Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

In der DDR wollte man damals Stadtkinder für landwirtschaftliche Berufe begeistern, und so wurde an der Schule eine Haflingerzucht gestartet, die dann als FDJ- und Pionier-LPG benannt wurde.