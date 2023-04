Der Krisenstab Wald hat auch Möglichkeiten und Probleme der Aufforstung im Harz diskutiert. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Rund 100 Millionen Bäume müssten auf den Kahlflächen neu gepflanzt werden, hieß es in einer Mitteilung des Landkreises Harz. Franz Prinz zu Salm-Salm, Vorsitzender des Waldbesitzerverbandes Sachsen-Anhalt sieht dabei ein Riesenproblem, wenn der Bund die geplanten Kürzungen von Finanzhilfen umsetze. Er kritisiert, dass die bisherige Waldumbauförderung in eine klimanagepasste Förderung geändert wird, das in Wahrheit eine "Stillegungsprämie" sei, so Prinz zu Salm-Salm.