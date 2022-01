Wintersport Skipisten im Harz warten auf Schnee

Lediglich die Rodelbahn "Hasental" im Braunlager Stadtteil Hohegeiß und der Rodellift "Brockenblick" in Torfhaus (beide in Niedersachsen) seien aktuell geöffnet. Winterwanderungen sind sowohl in Niedersachsen als auch in Sachsen-Anhalt an manchen Orten möglich. So sind zum Beispiel zwei Wanderwege in Elbingerode geräumt. Der Harzer Tourismusverband rät am Wochenende aber allen Gästen wegen des Sturms zur Vorsicht.