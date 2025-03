Eine dreistündige Sperrung der A36 Richtung Bernburg in Höhe Ilsenburg hat am Montag für lange Staus gesorgt. Grund war ein schwerer Unfall am Vormittag: Wie die Autobahnpolizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, war kurz vor der Anschlussstelle Wernigerode-Nord ein Lkw-Fahrer ungebremst in einen Schilderwagen gefahren, der wegen einer Tagesbaustelle auf der Strecke stand.