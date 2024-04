Hatten Sie während dieser Zeit nie Zweifel an der SSRF?

Doch, aber die SSRF sagt, wenn du irgendeinen Zweifel hast, kontaktiere sofort den Satsang-Leiter, damit die Zweifel geklärt werden. Sie sind ganz erheblich darauf aus, wenn jemand nachdenkt, ihn sofort wieder in die richtige Richtung zu lenken. Es ist mir mehrmals passiert, dass ich Zweifel hatte, nachgefragt habe und danach wie gehirngewaschen aus diesen Gesprächen gegangen bin und mir gesagt habe, ich mache weiter. Am Schluss hat man den Gedanken, denen das komplette Leben zu übergeben, den Besitz, die Habe. Ich kenne Menschen, die machen das.

Sie waren während Ihrer Zeit in der SSRF auch mehrmals im Ashram der SSRF in Allrode im Harz. Wie lief das ab?

Um nach Allrode zu kommen, fragt man seinen Satsang-Leiter oder Cyriaque Vallee, der als spiritueller Anführer der Gruppe in Allrode auftritt. Dann wird geschaut: Wann ist es möglich, wann sind zum Beispiel irgendwelche Arbeiten, für die man Personal braucht? Man muss nichts bezahlen, aber man bringt meistens Geschenke mit. Man kommt dorthin mit der Absicht, sich spirituell zu entwickeln.

Voraussetzung ist dafür, dass man sich an das patriarchalische System hält, dass man dem Guru oder höherstehenden Gottsuchenden gehorcht und das, was sie sagen, umsetzt. Man soll sich in einer introvertierten Haltung zeigen, seine Fehler einsehen und immer demütig sein. Auch Arbeiten gehören dazu. Man wird immer freundlich gefragt, ob man dieses oder jenes tun könnte, Gartenarbeiten zum Beispiel oder beim Renovieren helfen. Aber man macht es dann auch, und jeder macht es, der da ist.

Wie ist die SSRF organisiert?

Es wird alles von oben vorgegeben. Das System ist streng hierarchisch. Ganz oben steht Doktor Jayant Athavale als Guru und spirituelle Inspiration der SSRF. Darunter kommen verschiedene Sadgurus, unter anderem Cyriaque Vallee. Er entscheidet alles in Allrode, muss sich aber zum Beispiel größere Anschaffungen in Indien genehmigen lassen. Die SSRF ist von der Struktur wie ein Unternehmen aufgebaut, sie haben Leute, die sind weltweit verantwortlich, fast wie ein CEO, und dann gibt es Leute, die sind für Regionen zuständig, so bricht sich das immer weiter runter.

Haben Sie Athavale persönlich getroffen?

Ich war mehrmals in Indien zu spirituellen Workshops der SSRF eingeladen. Bis 2018 fanden diese im Ashram von Sanatan Sanstha statt, einer hindunationalistischen Organisation, die von Athavale gegründet wurde. In der Regel gibt es bei jedem Workshop ein bis zwei Satsangs mit ihm, bei denen er spirituell Praktizierenden Anleitung gibt.

Nach Angaben des Anwaltes der SSRF sind die SSRF und Sanatan Sanstha sowohl rechtlich als auch personell getrennte Organisationen. Der Verein, der in Deutschland hinter der SSRF stehe, habe nie öffentliche Workshops in einem Ashram in Indien abgehalten. Mitgliedern der SSRF in Deutschland stehe es jedoch frei, weltweit an Workshops teilzunehmen.

Sind andere Meinungen in der SSRF willkommen?

Es gibt keine Meinungspluralität innerhalb der SSRF.