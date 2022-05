In Stiege wird am Wochenende die Stabkirche am neuen Standort eingeweiht. Die Holzkirche war an ihrem ursprünglichen Platz mitten im Wald oft Vandalismus ausgesetzt, seit sie im Jahr 1993 geschlossen worden war. Ein Verein sammelte daraufhin mehr als eine Million Euro Spenden, um die Kirche in den Ort zu versetzen.