Weltweit nur rund 30 Stabkirchen

Kulturminister Robra lobte am Freitag das Engagement des Vereins. Dieser habe die Bedeutung und das Potenzial des Bauwerkes erkannt. Das Engagement verdeutliche, dass auch die Denkmalpflege am erfolgreichsten sei, wenn sie von einer Bürgerbewegung betrieben werde. "Diese Kirche ist für Sie ein Stück dieser Heimat, das Sie nicht bereit waren, aufzugeben", so Robra.

Der Umzug ganzer Kirchen ist ein sehr seltenes Ereignis in Deutschland. Weltweit gibt es derweil nur noch rund 30 Stabkirchen sowie 25 Nachbauten, die meisten davon in Norwegen. In Deutschland stehen insgesamt fünf Stabkirchen. Die Stabkirche wurde am Freitag mit einer Feierstunde eingeweiht. Bildrechte: Carsten Reuß

Feierstunden, Andacht und Führungen

Nach der Einweihung am Freitag sind am Wochenende weitere Programmpunkte in Stiege geplant. Am Samstag und Sonntag soll es unter anderem Vorträge und Führungen für die Öffentlichkeit geben. Am Samstagnachmittag findet um 14 Uhr die erste Andacht statt, am Sonntag ein Konzert.